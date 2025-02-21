С начала года 811 агрохозяйств получили 3,7 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7−9» — Finance.ua

С начала года 811 агрохозяйств получили 3,7 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7−9» Сегодня 15:33 — Кредит&Депозит

С начала года 811 агрохозяйств получили 3,7 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7−9»

С начала года 811 хозяйств, участвующих в государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9», профинансированы на 3,7 млрд гривен. В том числе, 730 хозяйств (90%), зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР) с объемом привлеченных кредитов около 3,4 млрд гривен (91,8%).

Об этом пишет Правительственный портал.

С 1 января 2025 года кредиты по программе «Доступные кредиты 5−7-9» предоставляются сельхозпроизводителям (пролонгируются) при условии, что они зарегистрировались в ГАР.

Все предприятия Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Херсонской и Черновицкой областей, участвующие в программе «Доступные кредиты 5−7-9» — зарегистрированы в ГАР.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская — 449,2 млн грн для 74 хозяйств, из них 49 хозяйств зарегистрированы в ГАР;

Черниговская — 323,4 млн грн для 54, из них 51 в ГАР;

Одесская — 296,2 млн грн для 60, из них 58 в ГАР;

Винницкая — 275,9 млн грн для 69, из них 56 в ГАР;

Кировоградская — 271,3 млн грн для 78, из них 71 в ГАР;

Сумская — 224,1 млн грн для 28, из них 27 в ГАР;

Полтавская — 223,6 млн грн для 43, из них 40 в ГАР;

Львовская — 209,5 млн грн для 64, из них 58 в ГАР.

Всего с начала года 1411 агропредприятий по разным программам привлекло более 8 млрд грн банковских кредитов на развитие.

Напомним, в течение 2024 года 13 088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. А по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 8750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.

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