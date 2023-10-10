С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото) — Finance.ua

С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото) 10.10.2023, 01:14

С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото)

Австрийская ÖBB, государственная железнодорожная компания, ведущая возобновление ночных перевозок, представила парк из 33 ночных поездов, которые должны начать работу в декабре 2023 года. В частности, эти новые поезда направлены на удовлетворение потребностей индивидуальных путешественников.

Запустить современные поезда, предлагающие новые и усовершенствованные варианты путешествий по долгожданным маршрутам, планируют 10 декабря 2023 года. Речь идет о направлениях «Вена — Гамбург» и «Инсбрук — Гамбург».

В каждом составе будет семь вагонов, состоящих из:

двух сидячих,

трех купейных,

двух спальных.

Эти вагоны могут перевозить значительное количество пассажиров, вмещая в общей сложности 254 человека. В частности, пассажирам будут доступны спальные вагоны с улучшенными двухместными купе (с двухъярусными кроватями) в категориях Comfort Plus и Comfort, каждое из которых будет иметь собственный санузел с душем.

Также в вагонах будет больше места для объемного багажа, такого как спортивный инвентарь, коляски и места для велосипедов.

Обычные купейные вагоны будут иметь по четыре спальных места и без ванных комнат.

Телеканал 24 По материалам:

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