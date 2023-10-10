С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото) — Finance.ua
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С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото)

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С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото)
С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда (фото)
Австрийская ÖBB, государственная железнодорожная компания, ведущая возобновление ночных перевозок, представила парк из 33 ночных поездов, которые должны начать работу в декабре 2023 года. В частности, эти новые поезда направлены на удовлетворение потребностей индивидуальных путешественников.
Запустить современные поезда, предлагающие новые и усовершенствованные варианты путешествий по долгожданным маршрутам, планируют 10 декабря 2023 года. Речь идет о направлениях «Вена — Гамбург» и «Инсбрук — Гамбург».
В каждом составе будет семь вагонов, состоящих из:
  • двух сидячих,
  • трех купейных,
  • двух спальных.
Эти вагоны могут перевозить значительное количество пассажиров, вмещая в общей сложности 254 человека. В частности, пассажирам будут доступны спальные вагоны с улучшенными двухместными купе (с двухъярусными кроватями) в категориях Comfort Plus и Comfort, каждое из которых будет иметь собственный санузел с душем.
Также в вагонах будет больше места для объемного багажа, такого как спортивный инвентарь, коляски и места для велосипедов.
Обычные купейные вагоны будут иметь по четыре спальных места и без ванных комнат.
По материалам:
Телеканал 24
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