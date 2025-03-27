С 1 июня часть украинцев в Польше потеряет право на 800 Плюс — Finance.ua

С 1 июня часть украинцев в Польше потеряет право на 800 Плюс
С 1 июня 2025 года вступят в силу важные изменения в программу 800 Плюс, которые коснутся прежде всего граждан Украины. Помощь будет назначаться только на тех детей, которые посещают польские школы.
Об этом напоминает Inpoland.net.pl.
Следующий расчетный период 800 Плюс начнется 1 июня 2025 и продлится до 31 мая 2026 года.
По сообщению ZUS, в 2025 году будет уменьшена выплата по программе 800 Плюс для граждан Украины. Согласно новым положениям, льготу получат только украинцы, чьи дети учатся в школах в Польше.
Как сообщила заместитель министра образования Йоанна Муха, с начала года на 20 тысяч уменьшилось количество украинских детей, на которых назначается 800 Плюс. Это изменение является прямым результатом введения критерия посещения школы, и его последствия будут заметны не ранее 1 июня 2025 года, то есть с начала нового расчетного периода.
Заявление на получение 800 Плюс можно подать исключительно онлайн с помощью сервисов:
- платформа электронных услуг PUE ZUS (eZUS);
- электронный банкинг;
- портал Emp@tia;
- приложение mZUS.
Чтобы получать выплаты непрерывно, заявление с соответствующим пакетом документов следует подать до 30 апреля 2025 года.
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Если по определенным причинам вы не подали заявление до этой даты, подать его можно до 30 июня, тогда выплаты начнутся позже, но с компенсацией. Если подать заявление после 30 июня, выплаты будут назначаться с месяца подачи заявления.
Напомним, Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Кракове — 10 678,92 злотых. Это на 3,4% больше, чем в ноябре и на 9,6% больше, чем в декабре 2023 года. Наибольший рост наблюдался в сферах культуры, развлечений и отдыха (+44,2%) и недвижимости (+17,3%). В то же время в транспортной и складской отраслях зарплаты снизились на 3%.
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Напомним, что 85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы относительно их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги ежемесячно.
Одним из факторов, влияющих на уровень удовлетворенности работников, является рост заработной платы в Польше, что делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. В 2025 году в стране повышается как минимальная, так и средняя заработная плата.
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