Рынок вторичной недвижимости Киева: цены и предложение (инфографика) — Finance.ua

Рынок вторичной недвижимости Киева: цены и предложение (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Аналитики портала поиска недвижимости Address.ua провели исследование рынка вторичной недвижимости Киева за ноябрь 2022 года. Эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей (66031 посещений за ноябрь 2022 года).

Сравнивая цены за год, медианная стоимость предложения на вторичном рынке в долларовом эквиваленте снизилась на 7,4%. А учитывая падение курса гривны, медианная цена за год в национальной валюте снизилась более чем на 30%. Соответственно, однокомнатные квартиры снизились в цене на 12% в дол. США, двухкомнатные — на 4,6% в дол. США, трехкомнатные — на 1,12% в дол. США.

В ноябре 2022 года медианная цена предложения (в долларовом эквиваленте) на столичном рынке недвижимости увеличилась на 0,9% по сравнению с октябрем до 1273 дол. США/кв.м.

Данный показатель в категории 1-комнатных квартир уменьшился на 1,7% до 1314 дол. США/кв.м.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,1% (1259 долл. США/кв.м.). Медианная стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 1,9% и составила 1237 дол. США/кв.м.

Анализируя данные, мы можем видеть, что самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 дол. США с долей запросов 31%.

На втором месте находилось жилье в диапазоне от 30 000 до 50 000 долл. США — 28%. Жильем от 50 000 дол. США до 70 000 дол. США интересовались 23% пользователей.

Спрос на двухкомнатные квартиры в ноябре 2022 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 45% запросов в базу данных портала Address.ua.

Однокомнатными квартирами интересовались 33,5% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами — 21% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

При этом самый большой спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 50 м2 до 80 м2, доля таких запросов на портале Address.ua составляет по 43% от общего количества. Квартирами от 35 м2 до 50 м2 интересуются 26% соискателей.

Справка Finance.ua:

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