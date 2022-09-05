Рынок труда во время войны: что изменилось в августе — Finance.ua

Рынок труда во время войны: что изменилось в августе Сегодня 11:01 — Личные финансы

Рынок труда во время войны: что изменилось в августе

В августе конкуренция на рынке труда снизилась, а количество вакансий увеличилось.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Work.ua

Количество предложений по работе в августе выросло на 20%.

Больше всего вакансий в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

В топе запросов работодателей — менеджеры по продажам, повара, продавцы-консультанты, бухгалтеры и водители.

За месяц также снизилась конкуренция за работу среди кандидатов. Так, среднее количество откликов на вакансию уменьшилось до 1,63 против 1,98 в июле. Самая большая конкуренция остается в Киевской и Одесской областях — 2,28 и 2,14 откликов на одну вакансию в день. Наименьшая конкуренция в Закарпатской области (0,38 откликов в день), в Черновицкой и Николаевской — 0,5 откликов в день. В Николаевской области количество откликов кандидатов за месяц упало почти вдвое.

Самая большая конкуренция за работу среди обработчиков фото, администраторов салонов красоты и верстальщиков — в среднем 10 откликов на должность. На всех этих должностях еще год назад, в августе 2021 года, количество откликов держалось в диапазоне 1-2 в день. Сложнее всего найти работников на должность парикмахера, эндокринолога и врача УЗИ.

Инфографика: Опендатабот

Самые высокие гонорары второй месяц подряд предлагают медиабайерам (59 500 грн), а также тимлидам (53 750 грн), телеведущим и операционным менеджерам (по 40 000 грн). Самые низкие зарплаты зафиксированы у уборщиков — 7500 грн и педагога-организатора — 8000 грн. По данным исследования Work.ua, у 36% опрошенных украинцев произошло сокращение зарплат за время активной фазы войны.

В настоящее время на сайте открыто более 48 тысяч вакансий. Количество резюме, по сравнению с августом 2021 года, возросло на 44%.

Djinni

Ситуация с работой в ІТ-секторе все еще оставляет желать лучшего. В августе компании опубликовали почти 19 тысяч вакансий — на 440 предложений больше, чем в июле. За этот период сервис зафиксировал абсолютный рекорд откликов кандидатов — 250 тысяч.

На начало сентября на сайте зафиксировано более 12 тысяч активных вакансий и более 60 тысяч резюме.

Инфографика: Опендатабот

Jooble

Количество вакансий за рубежом за месяц существенно не изменилось — там размещено 30 867 предложений о трудоустройстве.

OLX Работа

За месяц количество вакансий для рабочих специальностей незначительно уменьшилось, количество откликающихся снизилось на 8%.

Справка Finance.ua:

через полгода военного конфликта как экономика страны, так и рынок труда по-прежнему находятся в состоянии кризиса. Вакансии добавляются, по сравнению с мартом этого года количество предложений увеличилось в 20 раз;

украинские работодатели все чаще готовы принимать на работу кандидатов без опыта. Пока работодателям нужно больше новичков, чем «айтишников». Одна из причин состоит в том, что владельцы компаний проводят оптимизацию своих бизнесов, то есть ищут способы экономить.

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