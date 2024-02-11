Рынок труда в январе: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция — Finance.ua

Рынок труда в январе: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция Сегодня 10:25 — Личные финансы

Рынок труда в январе: на какие должности наибольшая и наименьшая конкуренция

В январе на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 350 858 резюме. В трети всех резюме в качестве желаемого региона работы указана Киевская область или дистанционная занятость.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании.

Количество откликов на вакансии

По сравнению с показателями декабря количество резюме выросло на 24%. Увеличение количества кандидатов повлияло на конкуренцию — она выросла на 42% по сравнению с декабрем.

Инфографика: Work.ua

В январе на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 350 858 резюме. Среди них 60% женщин и 40% мужчин.

По сравнению с предыдущими месяцами доля женщин на рынке труда увеличилась. А вот в распределении соискателей по возрасту и опыту работы существенных изменений не произошло.

Инфографика: Work.ua

Наибольшее количество откликов на вакансии в декабре получали работодатели в Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской областях.

Самая сложная ситуация с откликами кандидатов в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.

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В январе конкуренция за дистанционную работу в 5 раз превышала средние показатели: украинцы и дальше больше всего хотят работать онлайн.

Наиболее конкурентные должности

На наиболее конкурентные удаленные должности количество откликов от кандидатов выросло еще в несколько раз.

К таким должностям относятся Front-end разработчик, верстальщик, веб-дизайнер, тестировщик, Android-программист, видеомонтажер, Python-программист, программист Java.

Наименее конкурентные должности

А вот труднее всего находить специалистов рабочих профессий и медиков.

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В список должностей с самой низкой конкуренцией в январе вошли машинист тепловоза, составитель поездов, специалист по камнеобработке, горняк, онкохирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, гирудотерапевт.

Кого чаще всего искали работодатели

На сайте Work.ua не только кандидаты отправляют резюме, но и работодатели могут предлагать соискателям вакансии. По критерию соотношения количества предложений к количеству вакансий наиболее активными были работодатели, которые искали домохозяек, риелторов, полицейских, операторов контакт-центра, менеджеров по развитию, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, учителей английского, продавцов-консультантов, промоутеров.

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В то же время увеличилось число кандидатов по таким профессиям: вышивальщица (+107% к декабрю), SMM-специалист (+99%), формовщик (+72%), страховой агент (+68%), офис-менеджер (+68%), диетолог (+67%), экскурсовод (+67%), чертежник (+66%), психиатр (+66%), ивент-менеджер (+64%).

Напомним, «Единый портал вакансий» предлагает около 200 тысяч вакансий для украинцев.

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