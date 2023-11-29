В Киевском центре занятости назвали наиболее высокооплачиваемые должности столицы — Finance.ua

В Киевском центре занятости назвали наиболее высокооплачиваемые должности столицы Сегодня 15:02 — Личные финансы

В Киевском центре занятости назвали наиболее высокооплачиваемые должности столицы

С начала 2023 года количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости увеличилось в полтора раза — до 8 тысяч. Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет сейчас 14 тыс. гривен.

Об этом сообщает Укринформ.

Где больше всего вакансий:

в оптовой и розничной торговле (18%);

в сфере образования (15%);

в государственном управлении и обороне (13%);

на транспорте (10%);

в учреждениях здравоохранения и предприятиях перерабатывающей промышленности (по 9%).

Отмечается, что чаще всего у работодателей столицы возникает потребность в работниках сферы торговли и услуг: продавцах продовольственных товаров, продавцах-консультантах, поварах, охранниках, социальных работниках, помощниках воспитателей, парикмахерах.

Стабильно высокий спрос на квалифицированных рабочих: водителей автотранспортных средств, электромонтеров, слесарей разных специальностей, швей, монтажников, электрогазосварщиков, маляров.

«Как всегда, в спросе профессионалы: сестры и братья медицинские, учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи, музыкальные руководители, экономисты. Представителям этих профессий и специальностей сравнительно легче трудоустроиться в Киеве», — говорится в сообщении.

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Однако есть специалисты, которым работодатели готовы платить гораздо больше. В первую очередь это специалисты сферы информационных технологий:

инженер по программному обеспечению и специалист по разработке и тестированию программного обеспечения (110 тыс. грн);

инженер-программист (73 тыс. грн);

инженер информационно-коммуникационных систем (45 тыс. грн);

техник-программист (43 тыс. грн).

Высоко оплачиваются вакансии представителей сферы информации и телекоммуникации:

журналиста (49 тыс. грн.);

менеджера по связям с общественностью (27 тыс. грн).

Также хорошо оплачиваемые вакансии среди военнослужащих по контракту:

командир отделения (49 тыс. грн.);

боевой медик (45 тыс. грн);

стрелок (41 тыс. грн).

Высоко ценится и труд связистов — инженерам и операторам электросвязи обещают платить не менее 43 тыс. грн.

В ТОП высокооплачиваемых — вакансии работников сферы здравоохранения Зарплата врача-ортопеда-травматолога составляет 32 тыс. грн, фельдшера — 26 тыс. грн, врача-сурдолога — 25 тыс. грн.

Высококвалифицированным рабочим работодатели предлагают достойное вознаграждение за труд. В частности, водителю автотранспортных средств (44 тыс. грн), слесарю (40 тыс. грн), машинисту подъемника (39 тыс. грн), станочнику деревообрабатывающих станков (35 тыс. грн), реставратору металлических конструкций, электрогазосварщику и маляру (по 30 тыс. грн) .грн), монтажнику (25 тыс. грн).

Высокая зарплата у технических служащих: организатор по сбыту (38 тыс. грн), техник-конструктор (35 тыс. грн), менеджер по торговле транспортными средствами (30 тыс. грн), инженер-конструктор электроники (27 тыс. грн).

Привлекательными для соискателей работы, прежде всего из других городов, являются предложения по предоставлению жилья. Среди тех, кому работодатели одновременно с принятием на работу предлагают решение этой проблемы (временное или постоянное жилье), больше всего представителей рабочих и простейших профессий: слесари-ремонтники, зуборезчики, электромонтеры, шлифовщики, токари, водители автотранспортных средств, контролеры пассажирского транспорта, транспортировщики, грузчики, дорожные рабочие, столяры, уборщики территорий.

Обеспечиваются жильем те, кто избрал военную службу по контракту: командиры отделений, боевые медики, сестры медицинские, фельдшеры, стрелки, радиотелефонисты, водители автотранспортных средств. Предоставляется жилье также научным сотрудникам, мастерам производственного обучения и врачам-терапевтам санатория.

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Укрінформ По материалам:

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