Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция — Finance.ua
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Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция

Казна и Политика
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Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция
Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция
В июне 2023 года на сайте Work.ua в категории «ІТ, компьютеры, интернет» активно искали работу 26 532 человека. Чаще всего они претендуют на должности Front-end программиста, UI/UX дизайнера, тестировщика.
Как пишет Work.ua, эти профессии считаются «должностью с низким порогом входа», то есть доступной всем людям, независимо от образования. Например, по программе Минцифры IT Generation именно эти три профессии свитчеры выбирали чаще всего.
Что касается других особенностей соискателей: среди тех, кто разместил или обновил резюме в июне, 39% женщин и 61% мужчин. Для сравнения, в целом по Украине ситуация среди кандидатов, выходящих на рынок труда, обратная: 57% женщины и 43% мужчины.
Конкуренция соискателей за работу в ІТ почти втрое выше, чем в целом по Украине. Ситуация здесь существенно отличается от конкуренции на рынке труда как таком, где мы наблюдаем дефицит кадров. Ведь в этой сфере происходит оптимизация по рискам, о которых мы писали выше.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Наибольшую конкуренцию наблюдаем на следующие должности:
  • Front-end программист (281 отклик на одну вакансию — в 10 раз больше, чем в категории);
  • тестировщик (132);
  • UI/UX дизайнер (130);
  • программист Unity (122);
  • программист Java (86).
Первые три профессии в перечне — именно те, где наблюдаются медленные темпы восстановления количества вакансий до показателей февраля 2022 года.
А вот самая низкая конкуренция по должностям:
  • бизнес-аналитик (10);
  • системный администратор (11);
  • интернет-маркетолог (14).
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По материалам:
УНІАН
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