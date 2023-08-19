Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция — Finance.ua

Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция 19.08.2023, 21:10 — Казна и Политика

Рынок труда в IT восстанавливается: на каких должностях самая большая конкуренция

В июне 2023 года на сайте Work.ua в категории «ІТ, компьютеры, интернет» активно искали работу 26 532 человека. Чаще всего они претендуют на должности Front-end программиста, UI/UX дизайнера, тестировщика.

Как пишет Work.ua, эти профессии считаются «должностью с низким порогом входа», то есть доступной всем людям, независимо от образования. Например, по программе Минцифры IT Generation именно эти три профессии свитчеры выбирали чаще всего.

Что касается других особенностей соискателей: среди тех, кто разместил или обновил резюме в июне, 39% женщин и 61% мужчин. Для сравнения, в целом по Украине ситуация среди кандидатов, выходящих на рынок труда, обратная: 57% женщины и 43% мужчины.

Конкуренция соискателей за работу в ІТ почти втрое выше, чем в целом по Украине. Ситуация здесь существенно отличается от конкуренции на рынке труда как таком, где мы наблюдаем дефицит кадров. Ведь в этой сфере происходит оптимизация по рискам, о которых мы писали выше.

Инфографика: Work.ua

Наибольшую конкуренцию наблюдаем на следующие должности:

Front-end программист (281 отклик на одну вакансию — в 10 раз больше, чем в категории);

тестировщик (132);

UI/UX дизайнер (130);

программист Unity (122);

программист Java (86).

Первые три профессии в перечне — именно те, где наблюдаются медленные темпы восстановления количества вакансий до показателей февраля 2022 года.

А вот самая низкая конкуренция по должностям:

бизнес-аналитик (10);

системный администратор (11);

интернет-маркетолог (14).

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УНІАН По материалам:

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