Рынок труда в августе: кого искали чаще всего и какие зарплаты предлагали — Finance.ua
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Рынок труда в августе: кого искали чаще всего и какие зарплаты предлагали

Личные финансы
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Рынок труда в августе: кого искали чаще всего и какие зарплаты предлагали
Рынок труда в августе: кого искали чаще всего и какие зарплаты предлагали
В августе рынок труда вырос на 20%. Наибольший прирост вакансий — в категории «Розничная торговля». Конкуренция среди соискателей падает. Зарплаты стабильные.
Об этом говорит аналитика Work.ua.

Рынок труда почти восстановился на западе страны

За месяц пятерка регионов-лидеров по количеству размещенных вакансий не изменилась, но каждая из топа областей получила наибольший прирост вакансий по сравнению с июлем:
  • Киевская — 13 758 (+27%);
  • Львовская — 5 816 (+17%);
  • Днепропетровская — 4 148 (+15%);
  • Одесская — 2 674 (+26%);
  • Ивано-Франковская область — 1 720 вакансий (+24%).
В список областей с наибольшим приростом предложений работы также попали Сумская (+28%), Житомирская (+28%) и Полтавская области (+25%).
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Во Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий достигло 94% довоенных показателей — августа 2021 года. А вот в центре и на юге Украины рынок труда восстановился на треть: в Днепропетровской — 41%, Киевской — 35%, Одесской — 33% от довоенных показателей.

Кого ищут

В августе топ-5 популярных специалистов не изменился по сравнению с июлем, но спрос на них продолжает расти:
  • продавец-консультант — 3 438 вакансий (+52%);
  • повар — 1509 вакансий (+31%);
  • водитель — 1 518 вакансий (+20%);
  • менеджер по продажам — 3 790 вакансий (+17%);
  • бухгалтер — 1 841 вакансия (+13%).
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В августе, по сравнению с июлем, наибольшее оживление работодателей наблюдается в этих категориях:
  • «Розничная торговля» — 4 874 вакансии (+46%);
  • «Образование, наука» — 3 131 вакансия (+44%);
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 4 491 вакансия (+39%);
  • «Страхование» — 110 вакансий (+33%);
  • «Сфера обслуживания» — 8 653 вакансии (+30%).

Конкуренция

За август среднее количество откликов на вакансию снизилось в пяти регионах, но все еще остается самым высоким по стране в Киевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Самая низкая конкуренция наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Житомирской областях. Если сравнивать с июлем, пятерка лидеров в августе по этому показателю не изменилась.
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Зарплаты

Медиана зарплат по Украине держится на уровне 15000 грн. Августовские зарплаты в регионах не изменились по сравнению с июлем. Однако по сравнению с августом прошлого года медиана зарплат выросла.

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Самая низкая зарплата в августе снова у уборщиков, но и она немного выросла до 7500 грн (+7%).
Рынок труда в августе: кого искали чаще всего и какие зарплаты предлагали
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По материалам:
Finance.ua
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