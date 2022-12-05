Рынок электрокаров резко вырос на 71%, абсолютный лидер — китайская BYD Сегодня 04:16 — Технологии&Авто

Рынок электрокаров резко вырос на 71%, абсолютный лидер — китайская BYD

На мировом рынке электромобилей и гибридов в третьем квартале текущего года отмечен стремительный рост продаж. По статистике Counterpoint Research, продажи в среднем выросли на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Counterpoint

Лидером рынка остался Китай, за которым следуют Европа и США. В Поднебесной продажи электрифицированных авто выросли более чем на 100% год к году, и превысили 1,7 млн ​​машин — в 3 квартале 2021 года было продано всего 0,88 млн экземпляров.

Лидером на мировом рынке, за счет гибридов, остается китайская BYD, увеличившая отрыв от занимающей второе место Tesla.

По мнению экспертов Counterpoint, по мере того, как уменьшился дефицит полупроводников и стало более доступно сырье для аккумуляторов, продажи стали неуклонно расти. Примечательно, что три из пяти мировых бестселлеров на рынке электрокаров приходятся на китайские бренды.

Известно, что BYD Auto поставило более 537 тыс. электромобилей — рост на 197% год к году.

56% продаж компании в прошлом квартале пришлось на модели BYD Song, BYD Qin и BYD Han. Около 17 тыс. автомобилей подобного типа компания продала за пределами Китая.

Мировая продажа Tesla выросла на 43%, до более 343 тыс. электромобилей за третий квартал 2022 года, увеличился спрос на европейском рынке. Рост производства на берлинском заводе помог поставить рекордное количество Model Y в Германии. И все же выпущено меньше машин, чем ожидалось, из-за проблем с логистикой.

Продажа Wuling выросла на 31%, производитель занимает третье место на мировом рынке электрифицированных моделей. Бестселлером в компании с момента ее релиза во второй половине 2020 года остается модель Hongguang Mini EV.

Продажа электромобилей Volkswagen увеличилась на 28%, возобновившись после спада во втором квартале. Лучше всего продаются электрокары серий ID.4, ID.3 и ID.6.

Отмечено, что в Китае рост продаж моделей VW составил 79%, а вот в Европе и США из года в год они не выросли.

GAC Motor стал пятым из самых продаваемых в мире брендов, опередив BMW и Mercedes-Benz. В третьем квартале GAC продала более 85 тыс. электромобилей, рост из года в год составил 145%. Наиболее популярной была версия Aion Y. При этом за пределами Китая модели компании не продают.

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