Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов — Finance.ua

Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов Сегодня 13:30 — Мир

Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов

Авиакомпания Ryanair объявила, что с лета 2025 года отменит все рейсы из аэропортов Дортмунда, Дрездена и Лейпцига из-за высоких налогов. В общей сложности авиакомпания планирует отменить 22 маршрута из Германии.

Об этом заявил гендиректор Ryanair Эдди Уилсон, сообщает Bild.

По его словам, количество рейсов из Гамбурга также будет сокращено на 60%. Это приведет к потере 1,8 миллионов пассажиров. Ryanair также отменила рейсы на Майорку из Дрездена, хотя другие авиакомпании будут продолжать маршрут.

Уилсон отметил, что Германия возобновила всего 82% авиатрафика до уровня пандемии COVID-19, что делает ее худшим авиационным рынком в Европе. Высокие налоги и сборы на авиационные перелеты в Германии, а также монополия Lufthansa заставляют пассажиров платить самые высокие цены на билеты в Европе.

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В заявлении авиакомпании критически оценивается правительство Германии, которое не смогло снизить налоги на авиаперелеты и сборы за безопасность. Другие авиакомпании, такие как EasyJet, также сокращают количество рейсов из Германии.

В то же время, Ryanair увеличивает свои мощности в таких странах ЕС, как Швеция, Италия, Венгрия и Польша.

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Напомним, авиакомпания Ryanair изменила свою политику в отношении ручной клади. Теперь за более объемную ручную кладь придется отдать гораздо больше средств.

Также Ryanair планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

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