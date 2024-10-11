Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов — Finance.ua

Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов
Авиакомпания Ryanair объявила, что с лета 2025 года отменит все рейсы из аэропортов Дортмунда, Дрездена и Лейпцига из-за высоких налогов. В общей сложности авиакомпания планирует отменить 22 маршрута из Германии.
Об этом заявил гендиректор Ryanair Эдди Уилсон, сообщает Bild.
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По его словам, количество рейсов из Гамбурга также будет сокращено на 60%. Это приведет к потере 1,8 миллионов пассажиров. Ryanair также отменила рейсы на Майорку из Дрездена, хотя другие авиакомпании будут продолжать маршрут.
Уилсон отметил, что Германия возобновила всего 82% авиатрафика до уровня пандемии COVID-19, что делает ее худшим авиационным рынком в Европе. Высокие налоги и сборы на авиационные перелеты в Германии, а также монополия Lufthansa заставляют пассажиров платить самые высокие цены на билеты в Европе.
В заявлении авиакомпании критически оценивается правительство Германии, которое не смогло снизить налоги на авиаперелеты и сборы за безопасность. Другие авиакомпании, такие как EasyJet, также сокращают количество рейсов из Германии.
В то же время, Ryanair увеличивает свои мощности в таких странах ЕС, как Швеция, Италия, Венгрия и Польша.
Напомним, авиакомпания Ryanair изменила свою политику в отношении ручной клади. Теперь за более объемную ручную кладь придется отдать гораздо больше средств.
Также Ryanair планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.
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