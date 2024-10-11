Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов

Мир
19
Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов
Ryanair отменяет все рейсы из трех немецких аэропортов из-за высоких налогов
Авиакомпания Ryanair объявила, что с лета 2025 года отменит все рейсы из аэропортов Дортмунда, Дрездена и Лейпцига из-за высоких налогов. В общей сложности авиакомпания планирует отменить 22 маршрута из Германии.
Об этом заявил гендиректор Ryanair Эдди Уилсон, сообщает Bild.

Страхование для выезда за границу 🧐

По его словам, количество рейсов из Гамбурга также будет сокращено на 60%. Это приведет к потере 1,8 миллионов пассажиров. Ryanair также отменила рейсы на Майорку из Дрездена, хотя другие авиакомпании будут продолжать маршрут.
Уилсон отметил, что Германия возобновила всего 82% авиатрафика до уровня пандемии COVID-19, что делает ее худшим авиационным рынком в Европе. Высокие налоги и сборы на авиационные перелеты в Германии, а также монополия Lufthansa заставляют пассажиров платить самые высокие цены на билеты в Европе.
Читайте также
В заявлении авиакомпании критически оценивается правительство Германии, которое не смогло снизить налоги на авиаперелеты и сборы за безопасность. Другие авиакомпании, такие как EasyJet, также сокращают количество рейсов из Германии.
В то же время, Ryanair увеличивает свои мощности в таких странах ЕС, как Швеция, Италия, Венгрия и Польша.
Читайте также
Напомним, авиакомпания Ryanair изменила свою политику в отношении ручной клади. Теперь за более объемную ручную кладь придется отдать гораздо больше средств.
Также Ryanair планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.