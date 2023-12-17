Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные — Finance.ua
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Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные

Мир
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Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Из-за войны дополнительных выходных на Рождество и Новый год не будет.
Об этом сообщается со ссылкой на закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.
Принятый Верховной Радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Закон отменил все праздничные дни.
По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники, далее идут День Независимости Украины (63%) и День защитников и защитниц Украины (54%).
Новый год, который торжественно отмечают во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас только на пятом месте (52%).

Изменение календаря

В Украине с этого года праздничным днем ​​является только Рождество 25 декабря, тогда как раньше оно отмечалось дважды (также 7 января).
Кроме того, Рада установила на 15 июля — День Украинской государственности (вместо 28 июля), когда почитается память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, на 1 октября — День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.
По материалам:
РБК-Україна
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