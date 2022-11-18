Рост на 45%: какое жилье за время войны подорожало больше всего — Finance.ua

Рост на 45%: какое жилье за время войны подорожало больше всего Сегодня 20:00 — Недвижимость

Из-за подорожания стройматериалов и курса доллара цены на недвижимость в Киеве выросли в среднем на 45% в гривнах. Также и дальше будут наблюдаться скачки цен на жилье в долларах.

«В гривневом эквиваленте мы видим повышение стоимости квартир на 45%», — рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Какое жилье дорожает

По ее словам, наиболее активно дорожает жилье класса «комфорт плюс», жилье в формате «город в городе». Растут цены и в полифункциональных комплексах с миксом инфраструктуры, где есть разнообразные хабы, коворкинги. Также рост цен наблюдается в тех комплексах, где застройщики позаботились о генераторах и других источниках питания. Повышение цен на квадратные метры коснулось и бизнес-сегмента.

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«Худшее всего во время во время войны приходится масс-маркету. Квартиры в таких комплексах фактически не продаются. В домах такого класса, вероятно, будут полагаться на государственные программы восстановления жилья и покупки квартир льготным категориям за государственные деньги. Также — частично на ипотеку», — добавила она.

Но рассчитывать на ипотеку достаточно сложно, ведь средний покупатель сейчас не готов жертвовать личным комфортом и выбирает дом, который бы отвечал таким его ожиданиям: инфраструктура, элементы безопасности, такие как закрытая территория и охрана, энергонезависимость. Также наблюдается новая тенденция — покупателям теперь важно, чтобы комплекс находился подальше от энергетических и других объектов, становящихся целями ракетных ударов оккупанта, говорит эксперт.

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По мнению эксперта рынка Сергея Костецкого, жилье в Киеве дорожает закономерно. Ведь если застройщик поставит цену за квадратный метр такую, какая была до войны, он вряд ли сможет покрыть все затраты на строительство и вряд ли сдаст объект. А повышение цены порой вдвое позволяет застройщикам хоть как-то достраивать дома и сдавать их в эксплуатацию даже в такое непростое время.

Справка Finance.ua:

Как рассказал Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, по сравнению с августом-сентябрем, данные за октябрь не имеют существенных изменений по покупке жилья. Падения спроса на жилье не ощущается.

На отдельные сегменты, как, например, недвижимость в размере 50-70 тысяч долларов и дешевле, спрос остается. А вот то, что дороже, люди не рискуют покупать. Следует заметить, что спрос остается на западе Украины, что нельзя сказать о центре.

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