Цены просели на 10-15%: эксперт рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве — Finance.ua
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Цены просели на 10-15%: эксперт рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве

Недвижимость
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Цены просели на 10-15%: эксперт рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве
Цены просели на 10-15%: эксперт рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве
Рынок недвижимости в Киеве просел, а цены за последние полгода снизились на 10-15%. Спросом больше пользуются бюджетные одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.
Об этом рассказал риэлтор Богдан Маковецкий в комментарии УНН.
«Первые 3 месяца с рынком почти ничего не происходило. Реестры были закрыты и желающих покупать было мало. Как только открыли реестры, на вторичном рынке постепенно начали проходить сделки. Но это сделки, где раньше были оплачены задатки. В целом желающих покупать было мало. Рынок недвижимости тяжелый в плане кризиса, поэтому какие-то отклонения — и люди не спешат сразу делать дисконты, цены были как до февраля. Затем последовало постепенное понимание, что в стране улучшение не наступает, нужно входить в ситуацию и делать дисконт. За первые полгода примерно на 10-15% просела цена в долларовом эквиваленте от того, что было до февраля. Сделки были, но небольшие. Это люди, которые согласились делать дисконт на свою квартиру на 30-35% от цены до февраля, и эти квартиры покупали. Сейчас многие инвесторы, готовые с большим дисконтом покупать, не спешат этого делать», — рассказал Маковецкий.

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Спрос наблюдается на одно- и двухкомнатные бюджетные квартиры. Около 60-65% покупаемых квартир стоят 30-50 тысяч долларов. Последний месяц из-за вражеских атак Киева рынок недвижимости замедлился, меньше просмотров квартир, меньше заключенных сделок.
«С первичным рынком есть проблемы. Во-первых, инвесторы не готовы входить в проекты на этапе строительства. Если более финишная история, например, готовность на 90%, то люди интересуются. Если застройщик известен на рынке, имеет хорошую репутацию, у него готовы покупать. Однако, если вырыт только котлован или готовность на 50%, то почти никаких сделок нет. Во-первых, люди не понимают, будет ли достраиваться этот объект. Во-вторых, нет понимания, что будет завтра, поэтому люди решают пока не вкладывать деньги. Кроме того, цены на первичном рынке в гривневом эквиваленте начали расти, потому что подорожала логистика, рабочая сила, строительные материалы. А с начала ноября приняли новый закон, где теперь нужно платить еще 18% дополнительно инвестору, что тоже отражается на спросе. Люди не готовы дополнительно платить такие налоги, и в большинстве фокус уходит на вторичный рынок. В целом сейчас много рисков покупать жилье на первичном рынке. Немного квартиры продаются, но мало. Приблизительно 10-15% от того, что было до февраля», — отметил риэлтор.
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Что касается того, покупают ли квартиры для сохранения средств или для дальнейшей аренды, эксперт отмечает, что сейчас такие люди есть, но их крайне мало.
«Большинство не хотят покупать и ждут, когда будет какая-то ясность. Выбирают быть на деньгах и иметь возможность оперативно что-то с ними сделать или перевести за границу. Логика такова, что рынок все равно проседает и дальше будет проседать. С начала февраля по ноябрь цены на сайтах просели примерно на 15%. Поэтому покупают сейчас те, кто точно понимает, что остаются в Киеве, им надоело ждать, а в банке страшно держать деньги», — рассказал Маковецкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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