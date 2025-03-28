Рorsche может вернуть механику Carrera S и 4S — Finance.ua

Рorsche может вернуть механику Carrera S и 4S Сегодня 06:29 — Технологии&Авто

Рorsche может вернуть механику Carrera S и 4S

В 2025 году Porsche отказалась от механической коробки для моделей 911 Carrera S, Carrera 4S и GTS.

Только две версии — Carrera T и GT3 — предлагаются с «механикой».

Об этом сообщает портал ampercar.com.

Однако, по словам менеджера проекта 911 Кленна Гибенхайна, компания внимательно следит за спросом и может пересмотреть свое решение.

Первоначально отказ от механической трансмиссии в Carrera GTS был связан с переходом на гибридную систему. Но отсутствие трипедального варианта у Carrera S и 4S стало неожиданностью для многих поклонников бренда.

Наибольший интерес к механической коробке сохраняется в США, несмотря на общий спад продаж за последние 3−4 года. В Европе спрос оказался даже ниже ожиданий.

Вернется ли механика в Carrera S — вопрос открытый. Ранее Porsche уже возобновляла выпуск механических версий после временного отказа от них, как это было с GT3. На фоне растущего интереса к спорткарам выбор трансмиссии становится ключевым критерием для покупателей.

AvtoDream По материалам:

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