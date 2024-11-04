Rivian R1 получает новый кемпер для комфортного отдыха — Finance.ua

Rivian R1 получает новый кемпер для комфортного отдыха Сегодня 05:29 — Фондовый рынок

Rivian R1 получает новый кемпер для комфортного отдыха

Rivian R1T и R1S продолжают удивлять своими возможностями как электрические внедорожники, но теперь владельцы R1T могут наслаждаться дополнительным комфортом благодаря новому кемперу от GoFastCampers. Этот кемпер позволяет спать прямо на грузовой площадке, что делает его идеальным выбором для тех, кто планирует активный отдых на природе.

До сих пор, если вы хотели спать в Rivian, вам приходилось выбирать R1S, однако новый кемпер позволяет сберечь чистоту интерьера R1T, при этом имея удобное место для сна. Уникальный дизайн кемпера обеспечивает комфортную кровать для двух взрослых, с новым матрасом, улучшающим качество сна. Кроме того, конструкция кемпера позволяет перевозить большие грузы, такие как пиломатериалы или доски для серфинга благодаря возможности установки поперечин на крыше.

Кемпер весит всего 270 фунтов, что не повлияет на общую полезную нагрузку, которая, в зависимости от батареи, может достигать 1750 фунтов. Несмотря на небольшие потери в радиусе действия, уменьшение составляет всего 7−10%, что делает этот кемпер практическим решением для любителей приключений.

Цена на стандартную версию кемпера начинается с 8450 долларов, а специальная версия для Rivian стоит 9450 долларов. Для тех, кто не планирует спать в кемпере, доступна простая платформа за 4999 долларов. Оба варианта можно приобрести и установить в розничных точках GoFastCampers по всей стране.

Таким образом Rivian R1T получает новые возможности для активного отдыха, что делает его еще более привлекательным для туристов и любителей природы.

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