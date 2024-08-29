рф засекретила данные о производстве горючего после атак на НПЗ — росСМИ
Российские власти решили наложить гриф «секретно» на новую порцию данных о выпуске топлива в стране после серии атак по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.
Из опубликованного в среду доклада Росстата о промышленном производстве были исключены цифры о выпуске в стране дизельного топлива, мазута, а также сжиженного пропана и бутана. Эти данные больше не публикуются «на основании решения правительства рф», сообщило ведомство.
Ранее, в конце мая, Росстат засекретил статистику по выпуску автомобильного бензина. Минэнерго рф объясняло это решение геополитической ситуацией и угрозой «манипулирования рынком».
Решение засекретить еще больше данных было принято через два дня после взрыва на Омском нефтеперерабатывающем заводе — крупнейшем в россии.
В результате аварии на НПЗ, который выпускает десятую часть бензина и дизеля в стране, была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11. В результате завод потерял 41% своей мощности, рассказал Reuters осведомленный источник.
Поделиться новостью