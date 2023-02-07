рф не смогла реализовать «десятки миллионов» тонн рекордного урожая из-за санкций — СМИ Сегодня 14:30

российские аграрии терпят колоссальные убытки из-за санкций Запада. По итогам 2022 года им не удалось реализовать десятки миллионов тонн своего рекордного урожая: зерно просто пропадает в хранилищах.

Обычно рф удается реализовать на рынке до 70% своего урожая в первой половине сельскохозяйственного года, однако в текущем сезоне реализация урожая составила всего 50-56%, пишет The Moscow Times

Издание провело опрос среди аграриев, подтвердивших, что из-за санкций сельхозкомпании держат от 37 до 80% урожая в своих хранилищах.

Как говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey), по меньшей мере 46% российских компаний теперь не знают, куда девать «десятки миллионов» тонн зерна, которые не удалось продать из-за санкций.

«В текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд руб. Для того чтобы данная цифра не увеличилась, россии необходимо будет экспортировать ежемесячно объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн тонн», — заявили в организации.

Из-за саботажа со стороны россии резко сократилось количество судов, перевозящих украинское зерно по так называемому «зерновому коридору». В январе среднее количество выходящих из украинских портов зерновозов опустилось до 2,7 в сутки. А в последние дни — до 2,5 в сутки, отметили в Минагрополитики.

В Министерстве прямо обвинили российскую сторону в блокировании работы коридора. Говорят, что из-за действий рф экспорт стремительно падает, что влияет на валютные поступления Украины. За последнюю неделю января Украина экспортировала продовольствия на треть меньше прежнего. В море вышли всего 18 кораблей.

УНІАН По материалам:

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