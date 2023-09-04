Резников озвучил изменения в работе военкоматов — Finance.ua

Резников озвучил изменения в работе военкоматов Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Резников озвучил изменения в работе военкоматов

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в территориальных центрах комплектования возрастет уровень цифровизации. Также власти работают над решением вопросов, связанных с коррупцией.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По словам Резникова, кадровые решения в военкоматах — это ответственность командования ВСУ, а задача Минобороны — обеспечить технологическую работу.

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«Главная задача — это цифра, больше цифры в каждый, как говорится, кабинет, над этием работает мой заместитель Виталий Дейнега, и мы ожидаем, что где-то в середине осени, плюс-минус, мы выйдем на существенное улучшение», — отметил министр.

Резников добавил, что Центры комплектации для обычного человека выглядят как адские круги, очереди, издевательства и коррупция — «потому что вы стоите в очереди и кто-то кого-то побуждает».

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«Для того чтобы минимизировать все эти истории, встала задача уменьшить эту бумажную армию, файлы с личными делами убрать, перевести их в цифру, чтобы все было комфортно», — рассказал он.

По словам министра, для этого Минобороны ввело систему Обериг, софт уже передали в ТЦК и внедряется уже полтора года.

Вместе с тем, по всей Украине большой массив бумаг, который нужно оцифровать. Там остались сотни тысяч документов, но меньше и почти все по крупным городам. По маленьким городам уже почти все оцифровали, обеспечили рабочие места, компьютеры. Также министр отметил, что обмен данными осуществляется с Минюстом и Минсоцполитики.

Как отметил Резников, еще одна проблема — нарушения ТЦК в случае попытки избежать мобилизации определенных лиц. Речь идет о фейковой инвалидности или непригодности. Сам военком, который подвержен коррупции, не может это сделать — только с врачом или врачами, входящими в ВВК.

«Мы наработаем много решений, мы сделали несколько новых постановлений правительства, изменили приказы министра обороны на 200 страниц, мы провели тестирование, сделали приказы Главкома, некоторые законопроекты, сейчас будут указы, большой пакет нормативно-правовых актов, минимизирующих возможности злоупотреблений по линии ВВК. А также упростит жизнь людям, в зависимости от того, военнослужащий это, раненый ли это гражданский человек», — рассказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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