Зарплаты в армии: сколько получат военные в сентябре — Finance.ua

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Зарплаты в армии: сколько получат военные в сентябре

Личные финансы
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Зарплаты в армии: сколько получат военные в сентябре
Зарплаты в армии: сколько получат военные в сентябре
В Украине в сентябре 2023 года силовики получат заработную плату по новым правилам. У некоторых вырастет оклад, а кто-то получит солидные доплаты.
В частности, ожидается доплата ряду категорий военных в размере 30 тыс. грн за выполнение специальных боевых задач. Прибавки не будут касаться тех лиц, которые находятся в тылу и не выполняют спецзадачи. Однако военным в тылу повысили оклады, теперь они не могут быть ниже 20 тыс. грн.
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Также дополнительно прибавки получат:
  • срочники — 6 тыс. грн;
  • курсанты — 2,35 тыс. грн;
  • инструкторы — 15−30 тыс. грн.
Что касается других доплат, то сумму в 50 тыс. грн будут начисляться тем, кто занимается оперативным управлением подразделений, кто служит в составе органа военного управления. 100 тыс. грн насчитают тем, кто участвует в боевых действиях в «горячих точках».

Ситуация с доплатами для военных

По словам юристов, отмену дополнительных выплат с февраля 2023 негативно восприняли военные, которые служат в Вооруженных силах и находятся в тылу. В правительстве объяснили, что на это нужно 170 млрд грн, а денег нет. Главная сложность финансирования состоит в том, что на ВСУ нельзя тратить средства из международной помощи, а только деньги, которые получает государственный бюджет от налогоплательщиков.
Также возросло количество обращений с просьбой обрести законную возможность демобилизоваться.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

«Конечно, несправедлива ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находится неподалеку от зоны боевых действий, и те, кто находится в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, поскольку часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для находящихся в тылу является демотивирующим фактором», — сообщил юрист Роман Лихачев.
По информации Министерства финансов, за семь месяцев текущего года на выплаты зарплат в армии ушло 520 млрд грн. (фактически треть расходов бюджета).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Novyny.live
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