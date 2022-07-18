Реструктуризация долга: как платить по частям в Киевтеплоэнерго — Finance.ua

Реструктуризация долга: как платить по частям в Киевтеплоэнерго Сегодня 08:01 — Личные финансы

Реструктуризация долга: как платить по частям в Киевтеплоэнерго

Киевтеплоэнерго предлагает своим клиентам реструктурировать долг и платить его по частям.

Об этом пишут Факты ICTV

Как отмечают в самом Киевтеплоэнерго, реструктуризация — это механизм поэтапной оплаты долга.

Он позволит равномерно распределить выплаты по погашению долга, соответственно, снизить нагрузку на бюджет должника.

Как реструктурировать долг

Чтобы начать выплачивать долг по частям, необходимо заключить соответствующий договор.

Для этого необходимо лично обратиться в Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Кстати, заявление на заключение договора и все необходимые документы можно подать дистанционно:

с помощью мессенджера в Facebook;

через Skype или Telegram.

Специалисты ЦКС предоставят вам консультацию относительно объема долга, периода и причин его возникновения.

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Бухгалтер ЦКС также проконсультирует вас о возможности произвести перерасчет и уменьшить сумму долга, а также поможет заполнить заявление и проверит пакет документов.

Копии необходимых документов:

паспорта (если ID-карта, то нужно подать и выписку из Единого государственного демографического реестра);

карточки налогоплательщика PHOKПП (IPH);

документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение/квартиру;

выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенности представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем владельца).

После отправки документов Центр коммунального сервиса подготовит проект договора и пригласит вас в центр для подписания соглашения.

Также для заключения договора вы можете обратиться письмом в произвольной форме непосредственно к СП Энергосбыт KП Киевтеплоэнерго по адресу ул. Жилянская, 83/53.

К письму необходимо приложить весь вышеперечисленный перечень документов.

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