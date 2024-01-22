Renault Zoe заменят современным электромобилем: детали — Finance.ua
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Renault Zoe заменят современным электромобилем: детали

Фондовый рынок
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Renault Zoe заменят современным электромобилем: детали
Renault Zoe заменят современным электромобилем: детали
Компактный хэтчбек Renault Zoe, продержавшийся на конвейере более 10 лет, снимают с производства. Последний автомобиль этой модели соберут 30 марта этого года.
Как сообщили в издании Autombile Propre, автомобиль потерял свою конкурентоспособность, поэтому было принято решение о его замене более актуальной моделью. Речь идет о бюджетном электромобиле Renault 5, выполненном в ретро-стиле. Дебют его серийной версии состоится в феврале на автошоу в Женеве.
Известно, что новый Renault 5 будет предложен в нескольких комплектациях с разными силовыми установками. Базовой будет версия с отдачей 135 л. с. Запас хода — до 400 км.
Примерная цена электрокара — 25 000 евро.
Renault Zoe долгие годы была самой популярной моделью марки на европейском рынке. За годы производства было продано около 400 000 авто. Сейчас приобрести машину можно только в стандартных комплектациях. Дилеры планируют распродать их до конца 2024 года.
По материалам:
autocentre.ua
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