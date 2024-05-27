Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото) — Finance.ua
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Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото)

Фондовый рынок
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Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото)
Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото)
Новый кроссовер Renault Symbioz — недорогой автомобиль, который вскоре отправится в продажу. Уже известно цену модели, которая во всем лучше «Дастера» и в линейке позиционируется выше.
Подробности о машине стало известно Motor.es. Первые фото Renault Symbioz 2025 года показали уже официально. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа.
Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе 2638 мм. Итак, по размерам автомобиль больше бюджетного кроссовера Renault Duster. А с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.
Дизайнеры изобразили смелый облик машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверное, машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.
Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового двигателя выдает мощность 145 л. с.
Цена Renault Symbioz — 34 900 евро. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера, они будут дешевле.

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По материалам:
mmr.ua
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