Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото) — Finance.ua

Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото) Сегодня 20:43 — Фондовый рынок

Renault назвала цену нового доступного кроссовера (фото)

Новый кроссовер Renault Symbioz — недорогой автомобиль, который вскоре отправится в продажу. Уже известно цену модели, которая во всем лучше «Дастера» и в линейке позиционируется выше.

Подробности о машине стало известно Motor.es. Первые фото Renault Symbioz 2025 года показали уже официально. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе 2638 мм. Итак, по размерам автомобиль больше бюджетного кроссовера Renault Duster. А с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

Дизайнеры изобразили смелый облик машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверное, машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового двигателя выдает мощность 145 л. с.

Цена Renault Symbioz — 34 900 евро. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера, они будут дешевле.

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