Регистрацию места проживания для части переселенцев упростили — Finance.ua

Регистрацию места проживания для части переселенцев упростили Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Регистрацию места проживания для части переселенцев упростили

Для части внутренне перемещенных лиц упростили порядок регистрации места жительства, а также оформления и обмена документов.

Это предусмотрено законом № 3054-IX , который вступает в силу сегодня, 2 июня.

Согласно ему, часть переселенцев смогут зарегистрироваться по новому месту жительства без снятия регистрации по предыдущему.

Речь идет о ВПЛ, зарегистрированных на временно оккупированной территории или территории, где ведутся или велись активные боевые действия. Подтверждением такого права является отнесение места регистрации к соответствующим территориям в соответствии с перечнем Министерства реинтеграции.

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Такая возможность будет действовать во время военного положения.

Кроме этого, законом предусмотрены:

возможность оформить или обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, а также вклеить фото при достижении соответствующего возраста в паспорт, такие лица могут по месту обращения в региональном подразделении Государственной миграционной службы.

упрощение процедуры регистрации места проживания детей-переселенцев на период временной оккупации. Местом регистрации таких детей будет считаться зарегистрированное место проживания их родителей или других законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок. В случае, если место проживания родителей или других законных представителей ребенка зарегистрировано или задекларировано по разным адресам, законный представитель, с которым проживает ребенок, должен подать соответствующее заявление.

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