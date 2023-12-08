Realme представила смартфон, который можно разблокировать ладонью — Finance.ua

Realme представила смартфон, который можно разблокировать ладонью Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

Realme представила смартфон, который можно разблокировать ладонью

Компания Realme представила флагманский смартфон GT5 Pro, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 3 и функцию разблокировки с помощью ладони.

Об этом пишет GSMArena.

Устройство имеет до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти, а также аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Новинка оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780×1264 пикселей и максимальной яркостью 4500 нит. В панель встроен сканер отпечатков пальцев.

Интересной особенностью является технология разблокировки с помощью ладони. Пользователь может выставить ладонь перед смартфоном, после чего устройство распознает человека благодаря рисунку линий.

Как отмечает Engadget, предположительно 32-мегапиксельная селфи-камера срабатывает для разблокирования благодаря ультразвуковому датчику приближения. Также аппарат понимает некоторые жесты руками, что позволяет, например, сделать скриншот.

Тыловая камера состоит из основного сенсора и перескопического телеобъектива на 50 МП каждый, а также 8-мегапиксельного ультраширокого датчика.

Цена на Realme GT5 Pro в Китае составляет от 3298 юаней (430 евро) до 4198 юаней (550 евро) в зависимости от объема памяти. Поставки начнутся с 14 декабря.

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