Реальных безработных в Украине в 12 раз больше, чем зарегистрированных — Минэкономики Вчера 15:05 — Личные финансы

Реальных безработных в Украине в 12 раз больше, чем зарегистрированных — Минэкономики

Фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, в то время как в Государственной службе занятости зарегистрировано только 215 тысяч безработных.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная в ходе информационного телемарафона.

По ее словам, в настоящее время в Государственной службе занятости есть 27 тысяч вакансий (в прошлом году на эту дату их было 61 тысяча), то есть на одно рабочее место претендуют 8 официально зарегистрированных безработных.

«Если говорить о фактической безработице, то к концу 2022 года мы имеем 2,6 миллиона безработных, а в 2023 году мы прогнозируем чуть более 2,8 миллиона безработных лиц», — сказала она.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял , что в Украине снова уменьшилось количество официально зарегистрированных безработных. По состоянию на ноябрь — всего 239 тысяч человек. Это рекордный минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине, начиная с 2003 года.

Справка Finance.ua:

по данным Киевского городского центра занятости, наибольший спрос работодателей сейчас наблюдается на учителей, воспитателей, фармацевтов, музыкальных руководителей, практических психологов, врачей, инженеров, а также представителей рабочих профессий;

правительство предложило механизм привлечения всех, кто временно потерял работу, к «Армии восстановления» страны из-за выполнения ими общественно полезных работ, которые будут оплачены по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы. Более 2 тыс. безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в шести областях.

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УНІАН По материалам:

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