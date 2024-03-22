Разработка GlobalLogic ускорит внедрение 5G — Finance.ua

Разработка GlobalLogic ускорит внедрение 5G Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Разработка GlobalLogic ускорит внедрение 5G

Украинские инженеры GlobalLogic представили 5G ClusterCraft Accelerator — архитектуру для настройки 5G сетей под нужды бизнеса. Разработка была презентована на одной из самых престижных выставок в сфере телекоммуникаций MWC Barcelona 2024 года.

Об этом сообщили в GlobalLogic.

Современные предприятия и бизнесы все чаще нуждаются в развертывании собственной частной сети. Это помогает повышать безопасность, быстрее передавать данные, гибко управлять доступом и нагрузкой на сеть. А еще — оптимизировать издержки бизнеса. Ведь благодаря облачной модели NaaS (Сети как сервиса) бизнесы могут арендовать сетевые услуги у облачного поставщика и выровнять свои расходы с фактическим использованием сетевых ресурсов.

Так, команда из 16 украинских инженеров GlobalLogic создала 5G ClusterCraft Accelerator — архитектурную кодовую базу, что будет способствовать развитию NaaS и частных 5G сетей. 5G ClusterCraft Accelerator также был представлен клиентам GlobalLogic и привлек внимание международных компаний на MWC Barcelona 2024 года.

5G ClusterCraft Accelerator позволяет:

Настроить платформы провайдеров связи и создавать новые бизнес-модели предоставления услуг — как, например, онлайн аренда сетевого программного обеспечения с поддержкой нескольких облачных решений одновременно. Это позволяет, например, выбрать дата-центр Azure в Берлине и развернуть сервис или дата-центр AWS в Лондоне.

Быстро развертывать комплексные (end-to-end) частные сети с мгновенным мониторингом изменений для повышения безопасности, используя современные GitOps подходы;

Тестировать нагрузку на сеть, обеспечивая высокую надежность связи;

Предлагать гибкость в выборе облачных сервисов для оптимизации внутренней инфраструктуры;

Использовать программное обеспечение любого стороннего поставщика для создания телекоммуникационной сети.

«Наша цель — предоставить бизнесу мощный и гибкий инструмент для настройки сети. Например, современные умные заводы или склады содержат большое количество различных подключенных устройств: работы, камеры машинного зрения, дистанционно управляемые устройства, датчики, детекторы и т. д. требуют тщательного тестирования услуг связи перед реальным развертыванием», — говорит Виталий Ногин, директор по инжинирингу, GlobalLogic.

По прогнозам, рынок частных 5G сетей достигнет $6.4 млрд к 2026 году. В то же время, рынок NaaS также стремительно растет: в 2023 году он достиг $14.6 млрд со среднегодовым темпом (CAGR) в 26.7%.

Предполагается, что к 2032 году его финансовая доля увеличится до $115.5 млрд. Это означает, что технологические решения, как 5G ClusterCraft Accelerator, помогут бизнесам ускорять рост и цифровую трансформацию.

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