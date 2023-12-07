Размер средней заработной платы вырос: для кого есть больше всего работы — Finance.ua

Размер средней заработной платы вырос: для кого есть больше всего работы Сегодня 11:01 — Личные финансы

Размер средней заработной платы вырос: для кого есть больше всего работы

После бума вакансий в октябре количество предложений работы в ноябре уменьшилось. Размер средней заработной платы вырос до 18 500 грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

В ноябре, как и в течение всего 2023 года, изменения на рынке труда были связаны с обычными сезонными колебаниями. После активного периода найма в сентябре и октябре, когда предприниматели готовились к «высокому бизнес-сезону», количество вакансий органично уменьшилось.

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Несмотря на это, уже четвертый месяц работодатели размещают более 100 000 вакансий. Но в восстановлении рынка труда все еще есть диспропорции по регионам. Хотя осенью многие компании релоцировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей.

Важным фактором на рынке труда становится военный рекрутинг. В частности, в ноябре самый большой прирост вакансий наблюдается в категории «Охрана, безопасность», где были размещены военные вакансии. Также среди должностей с самой большой зарплатой — специалисты, которые требуются войскам.

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Аналитика ноября выявила две позитивные тенденции. Во-первых, размер средней заработной платы снова вырос, и теперь составляет 18 500 грн. Во-вторых, впервые за 2023 год на рынке труда возросла конкуренция среди соискателей. И хотя говорить о преодолении дефицита кадров еще очень рано, это дает повод для сдержанного оптимизма на будущее.

Инфографика: Work.ua

Где больше всего вакансий

В ноябре 2023 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 101 467 вакансий. Если сравнить с октябрем, количество предложений сократилось на 3%. Такая динамика вполне закономерна для сезонных колебаний на рынке труда: после пика активности в сентябре и октябре, количество вакансий постепенно сокращается. Следующего оживления следует ожидать уже после сезона зимних праздников.

Инфографика: Work.ua

Заметим, что уже четвертый месяц количество вакансий превышает 100 000. Работа в Украине есть, но география восстановления рынка труда остается неравномерной. Как сравнить с довоенными показателями, наибольший прирост рабочих мест на западе страны: в Закарпатской (180%), Ивано-Франковской (167%), Хмельницкой (147%), Черновицкой (142%) и Львовской областях (138%).

Однако в ноябре против прошлого месяца прирост вакансий фиксируем в прифронтовых областях: Черниговской (+3%, 1182 вакансий), Николаевской (+2%, 1263), Запорожской (+1%, 1869).

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В абсолютном количестве предложений работы лидируют Киевская (33 904), Днепропетровская (9633), Львовская (9463), Одесская (6782) и Харьковская области (3715). В этих пяти регионах сосредоточено 63% рабочих мест.

Кого ищут

В ноябре уменьшение количества вакансий на рынке отразилось на всех категориях-лидерах. Единственное исключение — категория «Медицина, фармацевтика», где открыто 6 583 вакансий, как и в октябре. Как видим, дефицит кадров в этой сфере все еще не утихает.

Наибольшее количество работы украинцам уже второй месяц предлагает категория «Рабочие специальности, производство» (-6% к октябрю, 18 879 вакансий). Предыдущий бессменный лидер, «Сфера обслуживания», имеет 17 989 предложений работы (-8%). Также среди лидеров категории «Продажи, закупка» (-2%, 13 711), «Розничная торговля» (-3%, 12 438), «Логистика, склад, ВЭД» (-5%, 10 765), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (-1%, 9615).

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В то же время, заметный прирост предложений работы есть в категории «Охрана, безопасность» (+15%, 2494 вакансии). Это связано с тем, что Минобороны и Work.ua определили стратегию сотрудничества в рамках проекта Рекрутинг. Военные подразделения используют возможности Work.ua для найма специалистов по гражданским специальностям: водителей, слесарей, газосварщиков, строителей и т. д.

Также возросло количество вакансий в категории «Телекоммуникации и связь» (+2%, 4039) и «Юриспруденция» (+1%, 1257).

В ноябре больше всего вырос спрос на таких специалистов:

семейный врач (+27% к октябрю, 128 вакансий);

главный инженер (+15%, 122);

социальный педагог (+15%, 297);

хирург (+12%, 112);

лидогенератор (+12%, 124);

начальник отдела кадров (+11%, 120);

менеджер ВЭД (+10%, 301);

химик (+7%, 109);

бизнес-тренер (+7%, 110);

заведующий складом (+7%, 272).

Несмотря на общий спад количества вакансий, увеличилось количество предложений работы для ветеранов (+4% к октябрю, 5804), пенсионеров (+2%, 3935) и людей с инвалидностью (+1%, 8541).

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