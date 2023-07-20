Размер алиментов в 2023 году: сколько придется платить на детей — Finance.ua
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Размер алиментов в 2023 году: сколько придется платить на детей

Личные финансы
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Размер алиментов в 2023 году: сколько придется платить на детей
Размер алиментов в 2023 году: сколько придется платить на детей
Размер алиментов в Украине зависит от размера прожиточного минимума на детей всех возрастов. Следовательно, для детей до 6 лет, а также от 6 до 18 лет, суммы будут разные.
По состоянию на 2023 год прожиточный минимум остается на уровне 2022 года, а именно: для детей до 6 лет — 2272 гривны, а для детей от 6 до 18 лет — 2833 гривны.
Соответственно, минимальный размер алиментов в 2023 году составляет:
  • в возрасте до 6 лет — 1 136 гривен;
  • в возрасте от 6 до 18 лет — 1 416,50 гривны;
  • в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок продолжает учиться) — 1342 гривны.

Сколько составляет максимальный размер алиментов

Один из родителей может добровольно выплачивать алименты на ребенка, а их сумму определить по договоренности.
  • Следовательно, максимальная сумма может составлять на ребенка до 6 лет — 22 720 гривен.
  • На ребенка от 6 лет до 18 лет — 28 330 гривен.

Справка Finance.ua:

  • На родителей возложена обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Если родители не обеспечивают на достаточном уровне содержание ребенка или добровольно не выполняют алиментную обязанность по договору об уплате алиментов на ребенка, то предусмотрено принудительное взыскание алиментов по решению суда.
  • Отсутствие официальных доходов у родителей не избавляют их от обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка, а лишь дают дополнительные льготы при определении размера и взыскании алиментов.
  • Ответственность за неуплату алиментов. За уклонение от уплаты средств на содержание ребенка предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам.
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По материалам:
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