Ram откладывает выпуск полноразмерного электрического пикапа — Finance.ua

Ram откладывает выпуск полноразмерного электрического пикапа 27.12.2024, 00:37 — Фондовый рынок

Выпуск электрического пикапа Ram снова отложили. Известно, что официальная презентация Ram 1500 REV состоится в 2026 году.

Бывший генеральный директор Stellantis Карлос Таварес ранее сказал журналистам, что компания «столкнулась с очень значительным объемом работы», признавая, что спрос на электрические пикапы в США упал. Ранее в этом году он также говорил о проблемах качества Ram, которые могут иметь волновой эффект.

Судя по этой задержке, другой пикап, Ram 1500 Ramcharger, теперь будет запущен первым. Согласно пресс-релизу Stellantis, он появится где-то в первой половине 2025 года из-за «преимущественного интереса потребителей». В то время как Ram 1500 REV работает исключительно от батареи, Ramcharger имеет двигатель V6 и батарею емкостью 92 кВт*ч. Электродвигатели вращают передние и задние колеса, обеспечивая общую мощность в 663 лошадиные силы. Таким образом, машина сможет проезжать до 900 км без подзарядки.

Модельная линейка бренда срочно нуждается в обновлении, ведь продажи Ram в 2024 году упали на 24 процента.

Autogeek По материалам:

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