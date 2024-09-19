Рада увеличила расходы на оборону: Умеров рассказал, куда направят средства — Finance.ua

Рада увеличила расходы на оборону: Умеров рассказал, куда направят средства
В среду, 18 сентября, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 11 417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Это решение позволит не только лучше поддерживать военных, но и усилить оборонные возможности страны.
Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
«Верховная Рада приняла очень важное для страны решение — увеличить расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн. Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны», — отметил министр обороны.
По его словам, из этих средств 274,4 млрд грн пойдут на выплаты защитникам и их семьям.
«Еще 76,2 млрд грн будет израсходовано на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность. Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения», — рассказал Умеров.
Напомним, украинские производители беспилотных технологий впервые смогут принять участие в тендерах, организуемых Коалицией дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).
В оборонную индустрию уже инвестировали 7 миллиардов долларов. Министерству обороны удалось разработать долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование в армии, наладить работу с антикоррупционными органами, создать закупочные агентства, а также инвестировать 7 миллиардов долларов в оборонную промышленность.
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