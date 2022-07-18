Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку — Finance.ua
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Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку

Казна и Политика
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Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку
Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку
Верховная Рада проголосовала за основу за Закон о внесении изменения в пункт 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» по выполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения.
За законопроект 7531 в первом чтении проголосовали 287 нардепов.
Законом вносятся изменения в пункт 102 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве».
«Временно на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги», — отмечается в пояснительной записке.
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На период действия военного положения останавливается совершение исполнительных действий в исполнительных производствах по исполнению решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, определенные в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных Сил Украины, решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги", — написано в законе.
Отмечается, что закон «будет способствовать защите конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения».
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По материалам:
lb.ua
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