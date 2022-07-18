Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку — Finance.ua

Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку Сегодня 16:44 — Казна и Политика

Рада поддержала запрет на взыскание долгов за коммуналку

Верховная Рада проголосовала за основу за Закон о внесении изменения в пункт 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» по выполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения.

За законопроект 7531 в первом чтении проголосовали 287 нардепов.

Законом вносятся изменения в пункт 102 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве».

«Временно на период действия военного положения на территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги», — отмечается в пояснительной записке.

Читайте также Выплачиваются ли субсидии во время отопительного сезона: ответ Шмыгаля

На период действия военного положения останавливается совершение исполнительных действий в исполнительных производствах по исполнению решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, определенные в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения учреждений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных Сил Украины, решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги", — написано в законе.

Отмечается, что закон «будет способствовать защите конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.