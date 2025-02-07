Рада планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме — Finance.ua
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Рада планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме

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Верховная Рада Украины планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме. Соответствующий законопроект уже рассматривают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука на конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».
Он отметил, что процесс евроинтеграции — колоссальный по своему объему и потребует максимальной четкости, концентрации всех демократических институтов, в частности, потребует реформирования многих процессов Верховной Рады.
«Поэтому первое, что мы предложили вместе с коллегами, это законопроект 8242 с моим авторством, авторством Александра Корниенко, Елены Кондратюк и многих других, это так называемый фаст-трек для работы евроинтеграционного законодательства», — заявил спикер ВРУ.
Как заявил Стефанчук, сейчас этот законопроект рассматривают. По его мнению, у законопроекта есть потенциал быть принятым.
«То есть любой законопроект, который признан евроинтеграционным, к которому нет вопросов ни со стороны правительства, как того, кто будет вносить этот законопроект, ни со стороны парламента, он может приниматься в одно чтение, как закон. Это существенно упростит прохождение многих законопроектов», — пояснил он.

Вступление Украины в ЕС

Украина во время полномасштабной войны сделала шаг ко вступлению в Европейский Союз и НАТО. В конце февраля 2022 года Украина подала заявление на членство в ЕС спустя всего несколько дней после начала россией полномасштабного вторжения.
В июне того же года Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС. Уже в 2023 году Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении. При этом Украина продолжает делать «домашнюю работу» для евроинтеграции.
По материалам:
РБК-Україна
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