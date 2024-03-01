Работает на водороде: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото) — Finance.ua
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Работает на водороде: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото)

Технологии&Авто
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Работает на водороде: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото)
Работает на водороде: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото)
Enigma GT — концептуальный гранд-турер с водородным двигателем, показанный Pininfarina на Женевском автосалоне. Как говорят в компании, пока это лишь дизайнерское исследование, излучающее «чистоту дизайна, элегантность и итальянский стиль».

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Enigma GT имеет длину 4580 мм и колесную базу 2880 мм. У авто сложная активная аэродинамика, подъемный фонарь кабины и коэффициент лобового сопротивления 0,24. Салон имеет компоновку 2+2, а его центральным элементом является мультимедиа с прозрачным экраном OLED, использующий дополненную реальность и искусственный интеллект.
Работает на водороде: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото)
Силовая установка Enigma GT состоит из 442-сильного 2,5-литрового V6 с работающим на водороде турбонаддувом (он приводит в движение задние колеса), и электродвигателя на 272 л.с. на передней оси.
Работает на водороде: Pininfarina показала суперкар Enigma GT (фото)
Разгон до 100 км/ч составляет менее 4 секунд, с полным баком водорода (9 кг) и полностью заряженной батареей на 10 кВт•ч «Энигма» сможет проехать 550 км.
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По материалам:
rst.ua
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