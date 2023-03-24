Производитель «умных» часов Pebble собирается выпустить компактный Android-смартфон — Finance.ua

Производитель «умных» часов Pebble собирается выпустить компактный Android-смартфон Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

Бренд Pebble работает над компактным андроид-смартфоном. Изначально проект создавался для конкуренции с iPhone mini. Отказ Apple от разработки упомянутых девайсов не повлиял на решимость главы компании Эрика Мигиковски явить миру андроид-смартфон в минималистичном исполнении.

После прекращения «яблочниками» производства iPhone mini учредитель Pebble решил поинтересоваться мнением потенциальных покупателей относительно целесообразности продолжения работы над компактным «андроидом». Участники опроса потребовали довести проект до логического завершения (38,7 тыс. голосов «За!»).

Это простимулировало команду Small Android Phone продолжать работу над дисплеем, процессором и дизайном устройства, а также поиск того, кто сможет всё это профинансировать.

У разработчиков есть несколько версий ПО для камеры, включая варианты от китайских компаний и специалистов, работавших над приложениями RAW-камеры для других устройств. Энтузиасты подумывают о целесообразности «упаковки» корпуса в покрытую стеклокомпозитом металлическую рамку. Другой рассматриваемый вариант — алюминий.

Внутреннее обозначение новинки — «Marvin». По словам коллектива разработчиков, название не окончательное и может быть изменено в будущем. Команда стремится создать флагман премиум-класса, но не обязательно с высокой производительностью. Рассматриваемые варианты чипсетов — Snapdragon 8+ Gen1 и еще не выпущенный чип Qualcomm среднего уровня. Разработчики рассчитывают обеспечить минимум 2 года обновлений программного обеспечения.

Цена девайса пока не определена, однако большинство членов команды склоняются к цифре $850.

Проект Small Android Phone направлен на создание небольшого андроид-смартфона. Коллектив разработчиков анализирует различные факторы (материалы, ПО, чип-системы и т.д.) и заявляет о готовности сотрудничества со спонсорами и энтузиастами, отмечает The Verge.

prostomob По материалам:

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