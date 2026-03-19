Программа страхования военных рисков: кому Правительство увеличит выплаты

Правительство расширяет программу страхования военных рисков. Теперь компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 млн грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Для остальной территории страны размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 млн грн.

По ее словам, правительство продолжает совершенствовать инструменты поддержки, учитывая обратную связь и реальные потребности бизнеса.

Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество:

увеличивают предельную сумму компенсации — с 10 млн грн до 30 млн грн;

отменяют норму, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или другой государственной поддержки;

предоставляется возможность предприятиям, уже подавшим заявки, уточнить их до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить заявленную сумму возможного ущерба или добавить в заявку другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения.

По направлению компенсации страховой премии:

увеличиваем предельную сумму компенсации с 1 млн грн до 3 млн грн;

ускоряем возможность получить поддержку — подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования;

если договор предусматривает уплату страховой премии по частям, компенсация также будет выплачиваться частями — пропорционально уплаченным платежам.

«С начала действия программы, с 1 января 2026 года, уже есть первые результаты. По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявления, из которых 20 уже подтверждено на 166,5 млн грн. По направлению компенсации страховой премии подано 21 заявление», — написала она.

Программа является частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и администрируется Экспортно-кредитным агентством.

Напомним, в Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее». Программа предусматривает возврат части средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка». С 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.

Также правительство запускает целевую поддержку для пенсионеров и уязвимых категорий. Программа направлена ​​именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов.

