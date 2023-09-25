🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование — Finance.ua
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🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование

Страхование
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🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование
🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование
Finance.ua Страхование всегда дарили своим клиентам приятные бонусы от партнеров, и в этом году решили, что этого недостаточно, чтобы выразить любовь и заботу. Потому решили собраль целую программу лояльности с крутыми бонусами, доступами и скидками 🤫
Небольшой спойлер: можно экономить на топливе, учиться бесплатно, смотреть кино и выгодно заказывать доставку продуктов.
Если вы уже являетесь клиентом Finance.ua Страхование — ничего не делайте, вы получите письмо с бонусами на свой e-mail.
Если вы еще не являетесь клиентом Finance.ua Страхование — получить подарки очень просто:
  1. Перейдите на Finance.ua.
  2. Оформите любой нужный вам продукт.
  3. Получите бонусы на email.
👉 Finance.ua Страхование 👈
Переключись на «файну» страховку!

Оформить страхование можно здесь 🎁

По материалам:
Finance.ua
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