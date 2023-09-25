🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование — Finance.ua

🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование Сегодня 12:30 — Страхование

🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование

с крутыми бонусами, доступами и скидками 🤫 Finance.ua Страхование всегда дарили своим клиентам приятные бонусы от партнеров, и в этом году решили, что этого недостаточно, чтобы выразить любовь и заботу. Потому решили собраль целую программу лояльности

Небольшой спойлер: можно экономить на топливе, учиться бесплатно, смотреть кино и выгодно заказывать доставку продуктов.

Если вы уже являетесь клиентом Finance.ua Страхование — ничего не делайте, вы получите письмо с бонусами на свой e-mail.

Если вы еще не являетесь клиентом Finance.ua Страхование — получить подарки очень просто:

Перейдите на Finance.ua. Оформите любой нужный вам продукт. Получите бонусы на email.

Переключись на «файну» страховку!

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