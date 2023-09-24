Продажи автомобилей в ЕС выросли на 21% — Finance.ua

Продажи автомобилей в ЕС выросли на 21% Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

Продажи автомобилей в ЕС выросли на 21%

Продажи автомобилей в Европе растут больше года подряд, причем электромобили сыграли здесь не последнюю роль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей.

По их данным, в августе регистрация новых автомобилей выросла на 21% до 904,5 тыс. единиц. Продажи электромобилей удвоились накануне того, как Европейская комиссия должна начать антисубсидийное расследование по китайским электромобилям.

Ассоциация не разбивает региональные продажи по странам происхождения и не описывает регистрацию каждого производителя по трансмиссии. Но высокий спрос на электромобили, впервые превысивший 20% продаж в ЕС, говорит о том, почему китайские компании все больше стремятся закрепиться на рынке.

Автопроизводители во главе с Volkswagen AG и Stellantis NV продолжают извлекать выгоду из заказов, накопившихся во время длительной нехватки запчастей из-за пандемии.

Однако продажи все еще снижены на четверть по сравнению с допандемическим уровнем.

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Економічна Правда По материалам:

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