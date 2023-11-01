ПриватБанк запустил в Одессе льготный мобильный проездной для школьников и студентов — Finance.ua
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ПриватБанк запустил в Одессе льготный мобильный проездной для школьников и студентов

Фондовый рынок
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Сегодня одесситы имеют возможность приобрести онлайн проездные билеты на городской транспорт для школьников и студентов. ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» запустили продажу льготных проездных билетов через QR-код в коммунальном транспорте Одессы.
Как сообщил Алексей Цимбалюк, руководитель Южного макрорегионального управления ПриватБанка, такие проездные билеты действительны в течение календарного месяца и приобрести их можно, сканируя QR-код, размещенный во всех видах городского транспорта.
Следовательно, одесситы могут оплатить разовый билет или выбрать приобретение льготного проездного даже во время поездки, воспользовавшись Приват24 и собственным смартфоном.
Льготные проездные действительны только при предъявлении студенческого или ученического билета.
При сканировании QR, в меню «Городской транспорт» во вкладке «Проездные», открыта возможность выбора и оплаты необходимого проездного:
можно выбрать по виду транспорта, периоду пользования и виду билета.
Ученический проездной на трамвай или троллейбус будет стоить 60 грн, на трамвай и троллейбус — 80 грн,
студенты будут покупать льготные проездные на трамвай или троллейбус за 120 грн и на оба вида транспорта — 170 грн.
По материалам:
Finance.ua
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