ПриватБанк запустил в Одессе льготный мобильный проездной для школьников и студентов — Finance.ua

ПриватБанк запустил в Одессе льготный мобильный проездной для школьников и студентов Сегодня 14:44 — Фондовый рынок

Сегодня одесситы имеют возможность приобрести онлайн проездные билеты на городской транспорт для школьников и студентов. ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» запустили продажу льготных проездных билетов через QR-код в коммунальном транспорте Одессы.

Как сообщил Алексей Цимбалюк, руководитель Южного макрорегионального управления ПриватБанка, такие проездные билеты действительны в течение календарного месяца и приобрести их можно, сканируя QR-код, размещенный во всех видах городского транспорта.

Следовательно, одесситы могут оплатить разовый билет или выбрать приобретение льготного проездного даже во время поездки, воспользовавшись Приват24 и собственным смартфоном.

Льготные проездные действительны только при предъявлении студенческого или ученического билета.

При сканировании QR, в меню «Городской транспорт» во вкладке «Проездные», открыта возможность выбора и оплаты необходимого проездного:

можно выбрать по виду транспорта, периоду пользования и виду билета.

Ученический проездной на трамвай или троллейбус будет стоить 60 грн, на трамвай и троллейбус — 80 грн,

студенты будут покупать льготные проездные на трамвай или троллейбус за 120 грн и на оба вида транспорта — 170 грн.

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