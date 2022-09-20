ПриватБанк выиграл судебный процесс на $1 млрд — Finance.ua

ПриватБанк выиграл судебный процесс на $1 млрд Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

ПриватБанк выиграл судебный процесс на $1 млрд

ПриватБанк выиграл в арбитражном суде дело по процедуре bail-in, которое освобождает государственный банк от необходимости платить более $1 млрд.

«Благодаря успеху в полной защите от исковых требований, ПриватБанк был освобожден от каких-либо обязательств по уплате основной суммы или какой-либо дополнительной уплаты процентов по любому из четырех кредитов, по которым была проведена процедура bail-in. Вместе эти суммы позволили банку сэкономить более 1 млрд долларов США в пользу Украины и ее народа», — сообщили в пресс-службе банка.

13 сентября арбитражные производства в Лондонском международном арбитражном суде (ЛМАС) были окончательно решены в пользу ПриватБанка — все исковые требования к банку были полностью отклонены.

Речь идет о том, что с ноября 2017 года банк был вовлечен в начатые против него арбитражные производства ЛМАС по еврооблигациям, выпущенным в 2010 и 2013 годах. В 2010 году UK SPV Credit Finance Plc. выпустила еврооблигации на $200 млн, а в 2013-м — на $175 млн. Вырученные средства компания передала в качестве кредита ПриватБанку.

В декабре 2016 года в ходе национализации ПриватБанка по четырем кредитам на общую сумму $595 млн была проведена процедура bail-in — конвертация кредитных обязательств в капитал банка. Соответственно, эти обязательства ПриватБанка считаются полностью погашенными.

В арбитражных производствах, начатых в 2017 году, истцы (UK SPV Credit Finance Plc. вместе с доверительным управляющим по облигациям Madison Pacific Trust) заявили, что процедура bail-in не была действительна в соответствии с английским правом как правом, которым регулируются кредитные договоры и облигации и что у ПриватБанка остается обязательство уплатить полностью основную сумму и сумму начисленных процентов по кредитным договорам.

ПриватБанк представил две линии защиты:

1) в результате процедуры bail-in, как и когда она будет признана в обычном порядке Банком Англии в соответствии с Актом Соединенного Королевства о банках от 2009 года, обязательства ПриватБанка по кредитным договорам будут считаться полностью погашенными;

2) кредитные договоры были такими, которые не могли быть обращены к принудительному исполнению по английскому праву, поскольку на них в разных контекстах влияли вопросы незаконности, связанные с бывшими владельцами банка и их связанными компаниями (такая линия защиты была принята арбитражным судом в июне 2019 года, позволяя банку не платить никаких сумм по обязательствам по облигациям, связанным с его бывшими собственниками).

4 мая 2021 года Банк Англии объявил свое решение о признании процедуры bail-in, проведенной в Украине, как такой, которая была существенным образом схожа по целям и ожидаемым результатам с аналогичной процедурой в Соединенном Королевстве, и санкционировал процедуру bail-in в отношении запрошенных четырех кредитов, таким образом в рамках английского права погашая все обязательства банка по таким кредитам по состоянию на дату процедуры bail-in в декабре 2016 года.

3 сентября 2021 г. арбитражный суд вынес окончательные арбитражные решения по арбитражным производствам, которые предусматривали отклонение всех исковых требований против банка и подтверждение, что банк не имеет никаких обязательств по выплате основной суммы и процентов перед истцами по кредитным договорам.

13 сентября арбитражные производства в Лондонском международном арбитражном суде были окончательно решены в пользу ПриватБанка — все исковые требования к банку были полностью отклонены.

ПриватБанк использовал английских адвокатов и команди внешних юридических советников Quinn Emanuel и Астерс.

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Фінансовий клуб По материалам:

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