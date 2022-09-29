Приватбанк окончательно выиграл дело относительно здания головного офиса в Днепре — Finance.ua
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Приватбанк окончательно выиграл дело относительно здания головного офиса в Днепре

Фондовый рынок
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Верховный Суд оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было отказано компании «Океанмаш» в попытке отменить право собственности «Приватбанка» на здание головного офиса в Днепре.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Соответствующее решение было принято в среду, 28 сентября, Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда.
Речь идет о здании, которое сейчас используется как головной офис банка в Днепре, в котором работает более 4 тысяч сотрудников финучреждения. Оно перешло в собственность банка за три месяца до национализации в 2016 году как предмет ипотеки, взысканной для погашения долга связанной с экс-владельцами банка компании.
В 2016 году компания «Океанмаш» с орбиты экс-владельцев, которая с 2020 года судилась с «Приватбанком» за здание, соответствующим письмом уведомила банк о согласии передать ему офисное здание для недопущения увеличения задолженности по кредитному договору.
Впоследствии, в 2020 году, эта компания обратилась в Хозсуд Днепропетровской области с требованием лишить «Приватбанк» права собственности на здание в Днепре. Тогда суд удовлетворил иск.
Через два года, в апреле 2022 года, суд удовлетворил апелляционные жалобы Приватбанка и Днепропетровской областной прокуратуры и отказал в иске «Океанмашу».
По материалам:
Економічна Правда
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