Приват24 остановит работу: когда не будет работать — Finance.ua

Приват24 остановит работу: когда не будет работать

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ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24. Сервисы не будут работать в ночь на воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает пресс-служба банка

«При проведении работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра — приложение и web-версия Приват24 будут недоступны», — говорится в сообщении.

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Напомним, в конце апреля ПриватБанк завершил миграцию ІТ-систем из физического центра хранения данных в «облако». Это сделано, чтобы минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.

Справка Finance.ua:

Государственные банки показали прибыль за первый квартал 2022 года. Преимущественно это произошло за счет ПриватБанка. Приват с большим отрывом остается самым прибыльным банком в стране. «ПриватБанк» +3 714 976 грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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