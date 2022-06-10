Приват24 остановит работу: когда не будет работать — Finance.ua

Напомним, в конце апреля ПриватБанк завершил миграцию ІТ-систем из физического центра хранения данных в «облако». Это сделано, чтобы минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.
Справка Finance.ua:
Государственные банки показали прибыль за первый квартал 2022 года. Преимущественно это произошло за счет ПриватБанка. Приват с большим отрывом остается самым прибыльным банком в стране. «ПриватБанк» +3 714 976 грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.