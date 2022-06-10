Нужно заплатить до 25 числа: в ПриватБанке напомнили условия льготной ставки кредитования — Finance.ua

«ПриватБанк возобновляет кредитование по кредитным картам и предлагает все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%. Для этого достаточно ежемесячно вносить обязательный платеж вовремя, до 25 числа», — говорится в сообщении.
Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам:
3,5% — для карт Универсальная.
3,4% — для карт Универсальная Голд.
Справка Finance.ua:
ПриватБанк решил не продлевать «кредитные каникулы», действовавшие с 1 марта по 1 июня 2022 года. В то же время банк возобновляет активный режим кредитования по кредитным картам и продлевает льготные условия.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.