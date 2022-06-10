Нужно заплатить до 25 числа: в ПриватБанке напомнили условия льготной ставки кредитования — Finance.ua
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Нужно заплатить до 25 числа: в ПриватБанке напомнили условия льготной ставки кредитования

Сегодня 11:14Кредит&Депозит
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ПриватБанк с 1 июня отменил действовавшие с начала войны кредитные каникулы. Льготная ставка кредитования будет действовать только при уплате до 25 числа.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанк возобновляет кредитование по кредитным картам и предлагает все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%. Для этого достаточно ежемесячно вносить обязательный платеж вовремя, до 25 числа», — говорится в сообщении.
Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам:
  • 3,5% — для карт Универсальная.
  • 3,4% — для карт Универсальная Голд.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк решил не продлевать «кредитные каникулы», действовавшие с 1 марта по 1 июня 2022 года. В то же время банк возобновляет активный режим кредитования по кредитным картам и продлевает льготные условия.
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По материалам: Finance.ua
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