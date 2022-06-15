Придется сокращать расходы: Гетманцев признал, что у Украины нет потенциала для повышения налогов — Finance.ua

Придется сокращать расходы: Гетманцев признал, что у Украины нет потенциала для повышения налогов

Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет 5 млрд долларов. И если такую сумму не удастся привлечь от международных партнеров, придется снижать расходы. При этом потенциала для повышения налога сейчас нет.

Такое заявления в эфире телемарафона сделал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет Дело.

«Если говорить о наших целях — это уже озвученные 5 млрд, которые мы должны заимствовать каждый месяц. Если нет — нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в экономике, которая находится не в лучшем состоянии, мы будем вынуждены уменьшать расходы», — сказал Гетманцев.

Отметим, на время военного положения в Украине значительно сократили налоги, увеличили количество тех предпринимателей, которые могут пользоваться преимуществами единого налога, при этом его размер сократили до 2%. Однако в результате падения экономики из-за полномасштабной войны, львиная доля бизнеса остановилась, денег в бюджете критически не хватает.

Также Гетманцев пояснил, что из обещанных 40 млрд долларов часть суммы пойдет на компенсацию последствий войны в Европе (ее получат страны ЕС).

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