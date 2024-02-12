При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега — Finance.ua

При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега Сегодня 22:35 — Криптовалюта

При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега

Цена флагманского криптоактива Bitcoin может достигнуть нового исторического максимума в $112 000 под влиянием значительного притока инвестиций в спотовые биржевые фонды, торгующие Bitcoin-ETF.

Согласно недавнему отчету CryptoQuant, потенциальный пик цены Bitcoin на уровне $112 000 зависит от постоянного покупательного давления со стороны притока инвестиций в спотовые Bitcoin-биржевые фонды (ETF). Анализ также очертил «худший» сценарий, по которому Bitcoin все еще может вырасти по крайней мере до $55 000.

«Рынок Bitcoin ежемесячно получает $9,5 млрд инвестиций в спотовые биржевые фонды, что потенциально увеличивает реализованную капитализацию на $114 млрд в год, — заявил основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Йонг Джу. — Даже с учетом оттока GBTC рост на $76 млрд может повысить реализованный лимит с $451 млрд до $527−565 млрд».

Джу уточнил, что исторически рынок Bitcoin демонстрирует закономерность, когда его самые низкие точки стоимости, или же дно рынка, совпадают с соотношением рыночной стоимости к реализуемой стоимости (MVRV) 0,75, в то время как пики рынка совпадают с соотношением MVRV 3,9.

Коэффициент MVRV сравнивает рыночную капитализацию (текущую рыночную стоимость всех добываемых Bitcoin) с реализованной капитализацией (стоимостью всех Bitcoin по цене, по которой они были куплены), что служит ключевым показателем для оценки экстремальных колебаний стоимости Bitcoin.

В отчете говорится, что если текущие тенденции притока средств в биржевые ETF продолжатся, коэффициент MVRV может достичь уровней, обычно указывающих на пик рынка, что потенциально может подтолкнуть цену Bitcoin до уровня от $104 000 до $112 000.

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noworries По материалам:

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