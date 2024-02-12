При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега

Криптовалюта
49
При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега
При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега
Цена флагманского криптоактива Bitcoin может достигнуть нового исторического максимума в $112 000 под влиянием значительного притока инвестиций в спотовые биржевые фонды, торгующие Bitcoin-ETF.
Согласно недавнему отчету CryptoQuant, потенциальный пик цены Bitcoin на уровне $112 000 зависит от постоянного покупательного давления со стороны притока инвестиций в спотовые Bitcoin-биржевые фонды (ETF). Анализ также очертил «худший» сценарий, по которому Bitcoin все еще может вырасти по крайней мере до $55 000.

Читайте также: Путь к финансовой независимости. Как зарабатывать на криптовалютах

«Рынок Bitcoin ежемесячно получает $9,5 млрд инвестиций в спотовые биржевые фонды, что потенциально увеличивает реализованную капитализацию на $114 млрд в год, — заявил основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Йонг Джу. — Даже с учетом оттока GBTC рост на $76 млрд может повысить реализованный лимит с $451 млрд до $527−565 млрд».
При каком условии Bitcoin достигнет исторического максимума: мнение стратега
Джу уточнил, что исторически рынок Bitcoin демонстрирует закономерность, когда его самые низкие точки стоимости, или же дно рынка, совпадают с соотношением рыночной стоимости к реализуемой стоимости (MVRV) 0,75, в то время как пики рынка совпадают с соотношением MVRV 3,9.
Коэффициент MVRV сравнивает рыночную капитализацию (текущую рыночную стоимость всех добываемых Bitcoin) с реализованной капитализацией (стоимостью всех Bitcoin по цене, по которой они были куплены), что служит ключевым показателем для оценки экстремальных колебаний стоимости Bitcoin.
В отчете говорится, что если текущие тенденции притока средств в биржевые ETF продолжатся, коэффициент MVRV может достичь уровней, обычно указывающих на пик рынка, что потенциально может подтолкнуть цену Bitcoin до уровня от $104 000 до $112 000.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.