Президент США Байден предрек конец фондовому рынку россии и заявил, что "он сдуется" — Finance.ua

Президент США Байден предрек конец фондовому рынку россии и заявил, что "он сдуется"

Сегодня 10:49 — Фондовый рынок

Президент США Джо Байден присоединился к мнению тех экспертов, которые считают неизбежным существенное падение стоимости активов в момент перезапуска торгов на фондовом рынке «Московской биржи», закрытом с конца февраля.

На брифинге в Белом доме в пятницу Байден перечислил последствия, к которым уже привели санкции против россии.

«Рубль потерял больше половины стоимости (...) „Московская биржа“ закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал», — сказал президент США.

Он также напомнил, что рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги РФ до «мусорного» уровня.

Торги на фондовом рынке «Мосбиржи» не проводятся с 28 февраля. О режиме работы площадки с 14 марта Центробанк пока не сообщал.

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