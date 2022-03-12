Президент США Байден предрек конец фондовому рынку россии и заявил, что "он сдуется" — Finance.ua

Президент США Джо Байден присоединился к мнению тех экспертов, которые считают неизбежным существенное падение стоимости активов в момент перезапуска торгов на фондовом рынке «Московской биржи», закрытом с конца февраля.
На брифинге в Белом доме в пятницу Байден перечислил последствия, к которым уже привели санкции против россии.
«Рубль потерял больше половины стоимости (...) „Московская биржа“ закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал», — сказал президент США.
Он также напомнил, что рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги РФ до «мусорного» уровня.
Торги на фондовом рынке «Мосбиржи» не проводятся с 28 февраля. О режиме работы площадки с 14 марта Центробанк пока не сообщал.