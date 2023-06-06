Представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео)

Технологии&Авто
14
Представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео)
Представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео)
У Suzuki Jimny 2023 появилась нестандартная роскошная версия. Миниатюрный внедорожник поступит в продажу с октября по цене в $61 450, то есть он вдвое дороже стандартной модели в не самой бедной комплектации. Об этом сообщает сайт компании Twisted Automotive.
Именно это британское ателье (оно специализируется на Land Rover) выполнило тюнинг Suzuki Jimny, причем упор сделали на роскошь. В отделке салона использована дорогая стеганная кожа, а потолок обшили алькантарой.
Вместо штатной мультимедиа установили более совершенную систему от Alpine, включающую спутниковую навигацию. Кроме того, появилась более мощная акустика.
Представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео)
Решетку радиатора Suzuki Jimny окрасили в цвет кузова, а фары тонировали. Вместе с тем, не забыли улучшить и проходимость авто — установлены внедорожные шины, а за доплату клиренс Suzuki Jimny могут увеличить до 235 мм. Среди опций есть лебедка и багажник на крышу.
К тому же тюнинг Suzuki Jimny затронул двигатель. 1,5-литровую бензиновую четверку дополнили турбиной, что подняло ее мощность со 103 до 165 л. с.
Важное напоминание для автовладельцев: Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.