Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото) — Finance.ua

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Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото)
Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото)
В линейке Volkswagen Golf 8 появилась новая эксклюзивная версия R 333 Limited Edition. Заряженный хэтчбек поступает в производство с сентября и обойдется в 76 410 евро. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Перед нами самый дорогой Volkswagen Golf в истории. Всего выпустят только 333 таких хэтчбека.

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Цифровое обозначение в названии указывает как на тираж авто, так и его мощность. 2,0-литровый турбомотор теперь развивает именно 333 л. с., а его пиковый крутящий момент достигает 420 Нм. В дополнение установлен титановый выхлоп от Akrapovic.
Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото)
С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG новый Volkswagen Golf R 333 Limited Edition разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и способен развить 270 км/ч. То есть это еще и самый быстрый Volkswagen Golf всех времен.
Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото)
Как и все Volkswagen Golf R, хэтчбек получил полный привод с электронным дифференциалом, адаптивные амортизаторы и специальный режим для дрифта.
Представлен самый быстрый и самый дорогой Volkswagen Golf (фото)
Новый Volkswagen Golf R 333 Limited Edition доступен в ярко-желтом цвете с полосами и надписями на кузове. Также стандартными являются черные 19-дюймовые диски.
В салоне установлены спортивные сиденья, украшенные кожей Nappa. Комплектацию пополнили матричные фары, акустика Harman Kardon мощностью 480 Вт и полуавтономное вождение.
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По материалам:
Фокус
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