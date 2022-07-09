Представлен первый в мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7 — Finance.ua

Представлен первый в мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7 Сегодня 04:27 — Фондовый рынок

Всего несколько недель назад Qualcomm анонсировала технологии, которые можно использовать в Wi-Fi 7, а уже накануне компания H3C сделала анонс на тему.

Китайский производитель объявил о выпуске роутера Magic BE18000. Главной особенностью новинки стало то, что это первый коммерческий гаджет с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 7.

Самое ироничное во всем этом, что сама спецификация Wi-Fi 7 будет утверждена в лучшем случае в 2023 году, а может и позже. Но, несмотря на это, в арсенале H3C уже есть устройство с его поддержкой.

Сообщается, что трехдиапазонный роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11be и частотный диапазон 6 ГГц. Пропускная способность новинки — до 18443 Мбит/с. В основу роутера лег четырехъядерный чип Qualcomm.

itechua По материалам:

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