Представлен первый в мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7 — Finance.ua
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Представлен первый в мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Фондовый рынок
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Всего несколько недель назад Qualcomm анонсировала технологии, которые можно использовать в Wi-Fi 7, а уже накануне компания H3C сделала анонс на тему.
Представлен первый в мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7
Китайский производитель объявил о выпуске роутера Magic BE18000. Главной особенностью новинки стало то, что это первый коммерческий гаджет с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 7.
Самое ироничное во всем этом, что сама спецификация Wi-Fi 7 будет утверждена в лучшем случае в 2023 году, а может и позже. Но, несмотря на это, в арсенале H3C уже есть устройство с его поддержкой.
Сообщается, что трехдиапазонный роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11be и частотный диапазон 6 ГГц. Пропускная способность новинки — до 18443 Мбит/с. В основу роутера лег четырехъядерный чип Qualcomm.
По материалам:
itechua
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