Представлен первый в мире бронированный электрокар — Finance.ua

Представлен первый в мире бронированный электрокар Сегодня 00:14 — Технологии&Авто

Представлен первый в мире бронированный электрокар, Фото: скриншот

Электрический кроссовер Jaguar i-Pace получил бронированную версию. Разработали ее в компании Armormax из ЮАР, специализирующейся на создании защищенной техники.

Видео об автомобиле появилось на Youtube-канале Armormax.

В Armormax заявляют, что доработанный Jaguar i-Pace — первый в мире бронированный электромобиль. Ранее создание первого защищенного электрокара анонсировалось у BMW, однако южноафриканским мастерам удалось опередить немецкий концерн. Jaguar участвовал в проекте, поэтому на бронированном авто сохраняется заводская гарантия.

Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Jaguar i-Pace получил легкую композитную броню и пуленепробиваемое стекло толщиной 22 мм. Он защищен по стандарту В4 — выдерживает обстрел из пистолета 44 калибра или дробовика 12 калибра.

Также предусмотрены шины Run-Flat (они позволяют продлить движение при проколе) и систему связи. За доплату предлагается электрошокер в дверных ручках и система постановки дымовой завесы. Автомобиль сохранил роскошный салон и все настройки.

Электрокар Jaguar i-Pace оснащен полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 400 л.с. Стандартная модель имеет запас хода в 470 км, но у более тяжелой бронированной версии он будет меньше.

Фокус По материалам:

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