Представлен первый в мире бронированный электрокар — Finance.ua

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Представлен первый в мире бронированный электрокар

Технологии&Авто
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Представлен первый в мире бронированный электрокар
Представлен первый в мире бронированный электрокар, Фото: скриншот
Электрический кроссовер Jaguar i-Pace получил бронированную версию. Разработали ее в компании Armormax из ЮАР, специализирующейся на создании защищенной техники.
Видео об автомобиле появилось на Youtube-канале Armormax.
В Armormax заявляют, что доработанный Jaguar i-Pace — первый в мире бронированный электромобиль. Ранее создание первого защищенного электрокара анонсировалось у BMW, однако южноафриканским мастерам удалось опередить немецкий концерн. Jaguar участвовал в проекте, поэтому на бронированном авто сохраняется заводская гарантия.
Фото: скриншот&nbsp;/ YouTube
Фото: скриншот / YouTube
Электромобиль Jaguar i-Pace получил легкую композитную броню и пуленепробиваемое стекло толщиной 22 мм. Он защищен по стандарту В4 — выдерживает обстрел из пистолета 44 калибра или дробовика 12 калибра.
Также предусмотрены шины Run-Flat (они позволяют продлить движение при проколе) и систему связи. За доплату предлагается электрошокер в дверных ручках и система постановки дымовой завесы. Автомобиль сохранил роскошный салон и все настройки.
Электрокар Jaguar i-Pace оснащен полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 400 л.с. Стандартная модель имеет запас хода в 470 км, но у более тяжелой бронированной версии он будет меньше.
По материалам:
Фокус
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